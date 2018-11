Statistiker verzeichnen mehr Neugründungen im Gewerbe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen haben von Januar bis August 6905 Menschen den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Allein oder mit Partnern gründeten sie 6233 Gewerbebetriebe, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mitteilte. Damit war die Zahl der neuen Unternehmer um 75 höher als im Vorjahreszeitraum.

Nach den Angaben waren 2015 der Neugründer Frauen. Davon starteten 468 mit einem Betrieb im Handel, 371 mit einer Firma im Dienstleistungsbereich wie Wäscherei, Frisör- oder Kosmetiksalon. In den Dienstleistungsbereichen lag der Frauenanteil am höchsten mit 68,7 Prozent, gefolgt vom Gesundheits- und Sozialwesen mit 65,9 Prozent. Das Baugewerbe blieb hingegen in Männerhand, dort wagten nur 28 Frauen (4,4 Prozent) eine Neugründung.