Konjunkturbarometer: Wirtschaft gibt Ausblick auf 2019

Erfurt (dpa/th) - Zu den Erwartungen der Wirtschaft in diesem Jahr nimmt der Verband der Thüringer Wirtschaft heute in Erfurt Stellung. Traditionell legt die Dachorganisation der Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände im Freistaat die Ergebnisse einer Umfrage unter ihren Mitgliedern vor. Dabei geht es nicht nur um die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen, um Investitionen und mögliche neue Jobs, sondern auch darum, wie die Wirtschaft das politische Umfeld bewertet. In diesem Jahr geht es auch um das Thema Gesundheitsförderung - vor dem Hintergrund alternder Belegschaften.