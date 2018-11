Ein Drittel der Firmen drei Jahre nach Start verschwunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Etwa ein Drittel der Unternehmensneugründungen in Thüringen überlebt die ersten drei Jahre nicht. Die Zahl der Neugründungen, die sich auch nach diesem Zeitraum am Markt behaupten, sei um vier Prozentpunkte auf derzeit 66 Prozent gestiegen, teilte Wirtschaftsstaatssekretärin Valentina Kerst am Donnerstag anlässlich des Thüringer Gründertags in Erfurt mit. Das Land biete Gründern in den schwierigen ersten Jahren Unterstützung durch Förderprogramme und Beratung. Nach Angaben von Kerst ist der Freistaat im Bundesvergleich an der Spitze beim Anteil innovativer Gründungen. Auf 10 000 Unternehmen kämen 42 Neugründungen im innovativen Bereich. Das sei Platz eins vor Baden-Württemberg und Sachsen.