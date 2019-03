Wirtschaft in Berlin wächst doppelt so stark wie bundesweit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin ist die Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr zum fünften Mal in Folge stärker gewachsen als bundesweit. Das Bruttoinlandsprodukt legte preisbereinigt um 3,1 Prozent zu, doppelt so stark wie im Länderdurchschnitt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Bundesweit lag der Anstieg bei 1,4 Prozent.

Besonders stark wuchs in Berlin nach den Daten das Segment Information und Kommunikation, in das viele Start-up-Unternehmen fallen. Dort wurde jeder fünfte zusätzliche Euro erwirtschaftet. Insgesamt wuchsen die Dienstleistungen stärker als das produzierende Gewerbe, zu dem auch der Bau zählt.

Der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in der Stadt produziert werden (Bruttoinlandsprodukt, BIP), erreichte 147 Milliarden Euro. Die landeseigene Förderbank IBB rechnet für dieses Jahr nur noch mit zwei Prozent BIP-Wachstum. Je Einwohner gerechnet bleibt die Berliner Wirtschaftsleistung trotz des Aufholprozesses weiter allenfalls Mittelmaß. In München etwa ist das BIP pro Kopf etwa doppelt so hoch.