Industrie brummt: Produktionsindex im Plus

Bad Ems (dpa/lrs) - Die Industrieunternehmen in Rheinland-Pfalz haben ihre Produktion im Sommer gesteigert. Der preis- und saisonbereinigte Produktionsindex stieg von Juni bis Juli um 1,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Juli 2017 ermittelten die amtlichen Statistiker sogar eine Steigerung um 20,6 Prozent, führten dies aber auf einen Sondereffekt in einem einzelnen Unternehmen der Konsumgüterproduktion zurück.

Die Konsumgüterbranche steigerte ihre am Index gemessene Produktion binnen Monatsfrist um 8,1 Prozent. Im Fahrzeugbau gab es ein Plus von 2,1 Prozent. Rückläufig waren hingegen der Maschinenbau (minus 2,2 Prozent) und die Chemieindustrie (minus 4,8 Prozent).