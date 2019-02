Brandenburger Digitalisierungsstrategie wird vorgestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Brandenburg will die Versorgung des Landes mit schnellem Internet voranbringen. Weitere Maßnahmen in der zum Jahresende vom Kabinett beschlossenen Digitalisierungsstrategie werden heute in Berlin vorgestellt. Die Landesregierung wird dabei durch einen Digitalbeirat beraten.

Bislang verfügen nach letzten Angaben von Mitte 2018 nur 70 Prozent der Haushalte im Land über schnelles Internet mit 50 Megabit pro Sekunde. Nur 42 Prozent können 100 Megabit pro Sekunde nutzen. Im Flächenland Nordrhein-Westfalen sind es rund 81 beziehungsweise 66 Prozent.

In der Digitalisierungsstrategie sind rund 200 Maßnahmen enthalten. Noch in diesem Jahr sollen die ersten 20 Schulen über eine Cloud ans Netz gehen. 1200 kostenlose WLAN-Hotspots sind geplant. Bis 2022 sollen die Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden.