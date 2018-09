Neues Werk für Dachabdichtungen in Waltershausen in Betrieb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Walterhausen (dpa/th) - Der Bauzulieferer Carlisle Construction Materials GmbH hat in Waltershausen (Landkreis Gotha) am Donnerstag ein neues Werk für Gummi-Dachabdichtungen in Betrieb genommen. In den Thüringer Standort, der in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden solle, würden 42 Millionen Euro investiert, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg mit. Die Mitarbeiterzahl sei von 52 auf 63 aufgestockt worden. Deutschlandweit beschäftigt das Unternehmen laut Thüringer Wirtschaftsministerium 200 Mitarbeiter. Zum neuen Werk mit Produktions- und Logistikhalle gehört auch ein Schulungszentrum. Die europäische Carlisle-Gruppe erwirtschaftet nach Unternehmensangaben jährlich rund 120 Millionen Euro Umsatz.