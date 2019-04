Thüringen gibt Geld für Entwicklungskonzept der Südregion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - Das Land beteiligt sich an der Finanzierung eines regionalen Entwicklungskonzepts für Südthüringen. Von den Kosten für die Erarbeitung des Konzepts in Höhe von 52 000 Euro übernehme das Land 39 000 Euro, teilte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Dienstag in Suhl mit. Die Förderung gehe an den Verein Forum Thüringer Wald, dem 13 Mitglieder, darunter die Südthüringer Kammern und der Regionalverbund Thüringer Wald, angehören.

Das Konzept sei die Grundlage für eine mögliche spätere Förderung des Regionalmanagements der Region mit den Kreisen Sonneberg, Hildburghausen, Schmalkalden-Meiningen, dem Wartburgkreis und der Stadt Suhl. Geplant sei, auch die Stadt Eisenach einzubeziehen.

Aspekte seien die Fachkräftesicherung für die Wirtschaft sowie die Infrastrukturentwicklung. Zudem solle der Süden des Freistaats sichtbarer werden.