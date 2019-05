Küchenspülen-Spezialist Blanco legt kräftig zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberderdingen (dpa/lsw) - Der Küchenspülen-Hersteller Blanco hat sein Inlandsgeschäft 2018 nach einer leichten Delle im Vorjahr überdurchschnittlich gesteigert. Der Inlandsumsatz legte 2018 um rund 7,5 Prozent auf 137 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) am Freitag mitteilte. Insgesamt sei der Umsatz im Vergleich zu 2017 um 5 Prozent auf 394 Millionen Euro gestiegen. Für das laufende Jahr erwartet Geschäftsführer Frank Gfrörer ein weiteres leichtes Wachstum. Handelspolitische Konflikte und der Brexit könnten sich dämpfend auf die Konjunktur auswirken. Er rechne aber mit einem stabilen Konsumklima. Zahlen zum Ergebnis nannte Blanco nicht. Das Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge rund 1500 Mitarbeiter, davon 1100 in Deutschland.