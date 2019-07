Osram erhält Übernahmeangebot aus Österreich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Bei dem in Bedrängnis geratenen Beleuchtungshersteller Osram hat sich nach zwei US-Finanzinvestoren ein weiterer Kaufinteressent gemeldet. Der österreichische Halbleiterkonzern AMS biete im Zuge einer unverbindlichen, vorläufigen Interessenbekundung 38,50 Euro pro Aktie, teilte Osram am Montagabend in München mit. Damit überbieten die Österreicher die US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle, die zuvor 35 Euro pro Aktie des Münchner Traditionsunternehmens geboten hatten.

Osram erachtet nach eigenen Angaben allerdings "auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen die Transaktionswahrscheinlichkeit als sehr gering". Osram werde AMS dennoch erlauben, das Übernahmeziel zu überprüfen, hieß es in der Mitteilung. Die Osram-Aktie legte im Anschluss an die Mitteilung nachbörslich deutlich zu.