Villeroy & Boch zieht Bilanz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mettlach (dpa/lrs) - Der Keramikhersteller Villeroy & Boch legt heute in Frankfurt Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vor. Das Unternehmen strebte in 2018 ein Umsatzplus von drei bis fünf Prozent an, der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollte zwischen fünf und zehn Prozent zulegen. 2017 hatte der Konzern mit Sitz im saarländischen Mettlach 836,5 Millionen Euro umgesetzt und unterm Strich einen Gewinn von 29,8 Millionen Euro eingefahren. Das Unternehmen profitierte unter anderem von einer großen Nachfrage nach spülrandlosen Toiletten und Dusch-WCs.