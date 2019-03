Unternehmen Sachsen-Anhalts bei weltgrößter Industriemesse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Hannover (dpa/sa) - Rund 25 Aussteller aus Sachsen-Anhalt sind in der kommenden Woche auf der weltgrößten Industriemesse in Hannover dabei. Dazu kommt ein Gemeinschaftsstand der Industrie- und Marketinggesellschaft (IMG), an dem sich sechs kleine und mittlere Unternehmen präsentieren. Die Hannover Messe biete den Betrieben eine gute Möglichkeit, sich einem Weltpublikum zu zeigen, teilte die IMG am Mittwoch mit.

Bei der Leistungsschau werden vom 1. bis zum 5. April rund 6500 Aussteller aus 75 Ländern erwartet. Zu den Schwerpunkten zählen nach Veranstalterangaben Künstliche Intelligenz sowie der Mobilfunkstandard 5G, der etwa fürs autonome Fahren oder die Zusammenarbeit von Robotern als Voraussetzung gilt. Partnerland ist in diesem Jahr Schweden.

Der IMG zufolge ist aus Sachsen-Anhalt zum Beispiel ein Software-Unternehmen aus Halle dabei. Die Firma habe sich auf vorausschauende Wartungsstrategien für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge spezialisiert. Ein Magdeburger Familienunternehmen stellt auf der Hannover Messe seine Präzisionsbauteile aus Metall vor, die vor allem in der Bahn- und Medizintechnik zum Einsatz kommen. Auch Hochschulen aus Sachsen-Anhalt sind auf der Messe vertreten.