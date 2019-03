Dräger im Jahr 2018 mit rückläufigem Ergebnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Der Dräger-Konzern ist im vergangenen Jahr weniger stark gewachsen als erhofft. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging auf 62,6 Millionen Euro zurück. 2017 hatte es noch bei mehr als 155 Millionen Euro gelegen, wie der weltweit führende Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik am Donnerstag mitteilte. Danach reduzierte sich die Ebit-Marge - also das Verhältnis des Ergebnisses vor Steuern und Zinsen zum Umsatz - auf 2,4 Prozent (2017: 6,1 Prozent). Der Jahresüberschuss schrumpfte auf 34,9 Millionen Euro (2017: 98,5 Millionen Euro). Das Unternehmen werde in den nächsten Jahren seinen Unternehmensbereich Medizintechnik restrukturieren, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, kündigte Konzernchef Stefan Dräger an.