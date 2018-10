Projekt für neuen Zeiss-Komplex in Jena wird vorgestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Das Investitionsprojekt des Optik- und Elektronikkonzerns Carl Zeiss in Jena kommt voran. Die Konzernleitung will heute den dafür ausgewählten Architektenentwurf präsentieren. Der baden-württembergische Optik-Konzern mit Hauptsitz in Oberkochen will an seinem Gründungsort Jena in den kommenden Jahren rund 300 Millionen Euro investieren und weitere Arbeitsplätze schaffen. Die bestehenden Zeiss-Firmen in der Thüringer Universitätsstadt mit derzeit rund 2000 Beschäftigten sollen an einem Standort konzentriert werden.