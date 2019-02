Ministerium unterstützt neue Start-Ups in der Photonik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Um Thüringen als Wirtschaftsstandort zu fördern, unterstützt die Landesregierung ein neues Projekt für Start-Ups im Bereich der optischen Industrie. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) will sich am Donnerstag in Jena mit Industrievertretern und Forschern aus dem Bereich der angewandten Optik zum Start des Pilotvorhabens "Digital Innovation Hub Photonics" (DIHP) treffen. Dabei handelt es sich um eine Art Transferzentrum, um neue Ideen und Erkenntnisse aus der Photonikforschung in marktfähige Produkte oder Unternehmensgründungen zu überführen. Die Optik ist in Thüringen ein wichtiger und traditionsreicher Industriezweig.