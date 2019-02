Symrise beschafft sich 400 Millionen Euro für Übernahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Holzminden (dpa) - Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat sich für eine Übernahme rund 400 Millionen Euro Eigenkapital besorgt. Im Zuge der am Vorabend angekündigten Kapitalerhöhung seien rund 5,6 Millionen Aktien zu 71,25 Euro ausgegeben worden, wie der im MDax notierte Konzern am Freitag in Holzminden mitteilte.

Symrise will den Erlös in die Übernahme von ADF/IDF stecken, eines US-Anbieters von Proteinspezialitäten auf Basis von Fleisch- und Ei-Produkten. Den Kauf zum Ausbau des Geschäfts mit Inhaltsstoffen für Heimtiernahrung hatte der Konzern bereits mitgeteilt. Der Preis liegt bei 900 Millionen US-Dollar (rund 793 Mio Euro). Das Management um Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram erwartet schon im ersten Jahr nach dem Abschluss des Kaufes einen positiven Gewinnbeitrag.

Die Übernahme passt zu den Mitte Januar bekannt gegebenen mittelfristigen Wachstumszielen von Symrise. So soll der Umsatz bis 2025 auf 5,5 bis 6 Milliarden Euro in etwa verdoppelt werden.