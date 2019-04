Wieder Auftrags-Einbußen für Niedersachsens Industrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Auftragseingänge der niedersächsischen Industrie sind weiter rückläufig. Die Bestellungen seien im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um zwölf Prozent zurückgegangen, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover am Mittwoch mit. Ursache dafür waren deutlich weniger Aufträge aus dem Ausland (minus 25 Prozent). Die Inlandsnachfrage dagegen stieg um sieben Prozent.

Dabei verlief die Entwicklung in den verschiedenen Branchen uneinheitlich. Das größten Rückgang (minus 20 Prozent) verzeichnete der Maschinenbau. Weniger Bestellungen erhielten auch die Metallerzeuger und -bearbeiter (minus neun Prozent), die chemische Industrie (minus fünf Prozent) und die Hersteller von Metallerzeugnissen (minus vier Prozent). Die Hersteller von Kfz und Kfz-Teilen dagegen registrierten dank guter Inlandsbestellungen ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Februar 2018. Auch die Hersteller elektrischer Ausrüstungen (plus ein Prozent) legten leicht zu.