Weniger Aufträge für Niedersachsens Industrie

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Industrie hat im Mai einen deutlichen Rückgang bei den Auftragseingängen zu verzeichnen. Das Minus im Vergleich zum Vorjahresmonat betrage 5 Prozent, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover am Mittwoch mit. Grund seien die um 11 Prozent gesunkenen Bestellungen aus dem Ausland. Die Inlandsnachfrage stieg dagegen geringfügig um ein Prozent. Dabei verlief die Entwicklung in den Branchen unterschiedlich. Den deutlichsten Rückgang um 15 Prozent verzeichneten die Metallerzeuger und -bearbeiter. Auch die Hersteller von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (minus 9), der Maschinenbau (minus 7) und die chemische Industrie (minus 5) mussten Rückgänge hinnehmen.

Die Hersteller von Metallerzeugnissen (plus 17 Prozent) und elektrischen Ausrüstungen (plus 4 Prozent) registrierten dagegen Auftragszuwächse.