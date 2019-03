Hamburgs Industrie legt 2018 zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die größeren Industriebetriebe in Hamburg haben ihre Umsätze 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2 Prozent auf 78,3 Milliarden Euro erhöht. Wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte, stiegen die Erlöse nach einem Rückgang im 1. Quartal durchgängig an. Bei Betrieben der Mineralölverarbeitung erhöhte sich der Umsatz im zweiten Jahr in Folge und legte zuletzt um gut vier Prozent auf 35,4 Milliarden Euro zu. Ohne diese starke Branche wären die Industrieumsätze lediglich um 0,4 Prozent gewachsen. In Hamburgs Industrie sind rund 80 200 Menschen tätig.