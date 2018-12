Unternehmen verbrauchen mehr klimaschädliche Stoffe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Unternehmen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr mehr klimaschädliche Kälte- und Treibmittel eingesetzt. Der Verbrauch stieg im Vergleich zu 2016 um rund elf Prozent auf 362 Tonnen, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Die Treibmittel wurden vor allem zur Herstellung von Dämmstoffen verwendet. Kältemittel kamen bei der Instandhaltung von Anlagen zum Einsatz. Dazu zählt den Angaben zufolge auch die Wartung von Klimaanlagen in Autos.

Würden die eingesetzten Stoffe in die Atmosphäre abgegeben, entspräche das 228 000 Tonnen Kohlendioxid. Die Stoffe kamen bei 347 Unternehmen in Sachsen-Anhalt zum Einsatz.