Hauptversammlung von Halloren: Vorstellung Vorstandschef

Halle (dpa) - Der traditionsreiche Schokoladenhersteller Halloren lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung. Dazu werden heute auf dem Gelände des Unternehmens in Halle rund 300 Teilnehmer erwartet, wie Halloren mitteilte. Bei der Versammlung werde sich auch der künftige Vorstandschef Ralf Wilfer vorstellen, hieß es. Der 53 Jahre alte Manager mit Erfahrungen in der Süßwarenbranche übernimmt vom 1. Oktober an die Führung des Betriebs.

Halloren hatte in den vergangenen drei Jahren Verluste geschrieben und sich binnen kurzer Zeit von all seinen Töchtern getrennt. Künftig will sich der Schokoproduzent komplett auf die Marke und das bekannteste Produkt, die Halloren-Kugel, konzentrieren, um perspektivisch wieder Gewinn zu machen. Dafür wechselte das Unternehmen vor einem halben Jahr auch die komplette Führungsspitze um den langjährigen Vorstandschef Klaus Lellé aus und holte für den Übergang den Sanierungsmanager Ralf Coenen.

Bereits Ende 2016 zog sich Halloren von der Börse zurück. Die Mehrheit der Aktien gehört drei Großaktionären, knapp 15 Prozent halten Kleinanleger.