Finanzinvestor übernimmt Geschäft mit Verpackungsmaschinen

Gerlingen/Stuttgart (dpa) - Der Finanzinvestor CVC Capital Partners kauft das Geschäft mit Verpackungsmaschinen von Bosch. Ziel sei es gewesen, für die Verpackungstechnik mit ihren 6100 Mitarbeitern einen zuverlässigen und langfristig orientierten neuen Eigentümer zu finden, sagte der zuständige Bosch-Geschäftsführer Stefan Hartung am Freitag. "Dieses Ziel haben wir erreicht." Die Robert Bosch Packaging Technology GmbH soll an eine neu gegründete Gesellschaft gehen, die von CVC verwaltet wird, teilten beide Seiten am Freitag mit.

Was CVC mit dem Bereich genau vorhat, ist allerdings noch vage. Der Finanzinvestor hat nach eigenen Angaben ein Wachstumskonzept und plant Investitionen. Üblicherweise verkaufen Finanzinvestoren die übernommenen Firmen aber nach einigen Jahren wieder.

Bosch hatte die Robert Bosch Packaging Technology GmbH vor gut einem Jahr zum Verkauf gestellt. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden - zuletzt war der Bereich in Berichten mit 850 Millionen Euro bewertet worden. Dem Verkauf müssen noch die Kartellbehörden zustimmen. Die Transaktion soll zum Jahresende abgeschlossen werden. Bosch-Geschäftsführer Hartung hatte den Schritt damit begründet, dass der Bereich in der mittelständisch geprägten Branche nicht mehr zu Bosch passe. Der Technologiekonzern - nach wie vor einer der größten Autozulieferer weltweit - will sich verstärkt auf die Bereiche Mobilität und Vernetzung konzentrieren.

Die Bosch Packaging Technology GmbH stellt Verpackungsmaschinen für den Lebensmittel- und Pharmasektor her. 2017 erzielte die Sparte einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro - im vergangenen Jahr konnte der Bereich laut Geschäftsbericht noch einmal leicht zulegen. Genauere Zahlen veröffentlicht Bosch nicht. Zur Firma gehörte auch ein Bereich, der Spezialmaschinen fertigt, die Bosch selbst braucht. Er wurde von dem Verkauf ausgenommen. Rund die Hälfte der weltweit 6100 Mitarbeiter ist in Deutschland tätig, etwa 900 davon am Hauptsitz in Waiblingen. Der Betriebsrat war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Für die Mitarbeiter soll sich einer Bosch-Sprecherin zufolge nichts ändern. Es sei keine Umstrukturierung geplant, alle Mitarbeiter würden übernommen. CVC-Deutschlandchef Alexander Dibelius sagte, man werde daran arbeiten, das Geschäft in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln und noch wettbewerbsfähiger aufzustellen. Die Beteiligungsgesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg und verwaltet nach eigenen Angaben mehr als 75 Milliarden US-Dollar (rund 67 Mrd Euro) an Kapital.