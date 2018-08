Weimar belegt bei IHK-Studie Spitzenplatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Stadt Weimar ist im Vergleich zu anderen mittelgroßen Städten Nord- und Mittelthüringens am besten für die Zukunft gerüstet. Das geht aus einer Studie der Industrie- und Handelskammer Erfurt zur Entwicklung der Mittelzentren Nord- und Mittelthüringens hervor. Dahinter folgen Eisenach und Heilbad Heiligenstadt, wie die Kammer am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Schlusslichter wurden in der Auswertung Sömmerda, Mühlhausen und Apolda. Insgesamt wurden in der Studie 13 Kommunen unter die Lupe genommen und in 38 Punkten auf ihre Zukunftsperspektiven hin miteinander verglichen.

Punkten konnten dabei zum Beispiel Eisenach und Heilbad Heiligenstadt beim Industrieumsatz, bedingt durch die großen Unternehmen Opel und das Kaufland Fleischwerk. Weimar hatte bei der Verkehrsinfrastruktur die Nase vorn, bedingt durch die Nähe zu Erfurt. Auch in Sachen Tourismus lag Weimar auf einem Spitzenplatz.

Die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung hatte Sondershausen mit 235 Euro je Einwohner. Es folgten Mühlhausen mit 407 und Bad Salzungen mit 600 Euro pro Kopf. Die höchste Pro-Kopf-Verschuldung wurde in Artern mit über 1000 Euro je Einwohner registriert. Breitbandanschlüsse mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde waren am häufigsten in Gotha mit 96,9 Prozent Anschlussdichte und in Apolda mit 94,4 Prozent zu finden.