Thüringer Industrie setzt rund 18,6 Milliarden Euro um

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Industrie hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres rund 18,6 Milliarden Euro umgesetzt. Das seien 541 Millionen Euro mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, teilte das Landesamt für Statistik am Freitag in Erfurt mit. Die Umsätze im Inland hätten bei 12 Milliarden Euro gelegen, was einem Plus von 205 Millionen Euro oder 1,7 Prozent entsprochen habe. Das Auslandsgeschäft sei um 5,3 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro gewachsen. Die Exportquote lag den Angaben zufolge bei 35,7 Prozent und damit um 0,8 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.