Industrie mit Umsatzplus: Metallhersteller am stärksten

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Industrie hat in den ersten acht Monaten des Jahres beim Umsatz zugelegt. Die Erlöse der größeren Industriebetriebe sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent auf 21,3 Milliarden Euro geklettert, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Besonders das Auslandsgeschäft nahm um 6,4 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro zu. Die Umsatzsteigerung mit inländischen Kunden fiel dagegen mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro moderater aus.

Hersteller von Autos, Autoteilen und anderer Kraftwagen verbuchten einen Umsatzrückgang von 10,9 Prozent, hieß es. Damit seien sie auf den zweiten Platz der umsatzstärksten Branchen gerutscht. Auf Platz 1 seien nun Hersteller von Metallerzeugnissen zu finden, die ihren Umsatz um 10,2 Prozent steigern konnten.

Insgesamt zählte die Thüringer Industrie von Januar bis August durchschnittlich rund 148 000 Beschäftigte - knapp 3300 mehr als im Vergleichszeitraum vor einem Jahr.