Exportzuwachs in Thüringen über dem Bundesdurchschnitt

Erfurt (dpa/th) - Der Zuwachs bei den Exporten der Thüringer Industrie hat in den ersten acht Monaten des Jahres deutlich über dem Bundesdurchschnitt gelegen. Während die Ausfuhren bundesweit um 4,4 Prozent zunahmen, verzeichnete die Branche im Freistaat ein Plus von 6,4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag in Erfurt mit.

Schwächer als im Bundesdurchschnitt entwickelte sich dagegen der Absatz auf dem inländischen Markt. Hier lag Thüringen mit einem Zuwachs von 1,3 Prozent deutlich unter dem bundesweiten Schnitt von 3,2 Prozent. Thüringen lag damit an zwölfter Stelle aller Bundesländer, beim Exportzuwachs wurde dagegen der fünfte Rang erreicht.

Der Umsatz der Thüringer Industrie stieg den Statistikern zufolge von Januar bis August 2018 um 3,1 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. In der Summe der neuen Bundesländer wurden 3,6 Prozent und in Deutschland 3,8 Prozent Umsatzsteigerung verzeichnet. Verbunden damit war ein Anstieg der Beschäftigtenzahl um 2,3 Prozent.