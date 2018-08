Autoindustrie bleibt umsatzstärkste Branche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Automobilindustrie bleibt trotz der Probleme bei der Umstellung auf Elektromobilität Thüringens umsatzstärkste Industriebranche. Fahrzeughersteller und Zulieferer erwirtschafteten nach Zahlen des Statistischen Landesamtes vom Dienstag in der ersten Jahreshälfte einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Das war allerdings ein Rückgang von 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auf ein Plus von 11,0 Prozent kam dagegen die Metallindustrie mit einem Umsatz von 2,28 Milliarden Euro.

Zu den Umsatzschwergewichten in der Thüringer Industrie gehörte an dritter Stelle die Lebensmittelindustrie mit fast 1,59 Milliarden Euro. Sie kam auf ein Plus zum ersten Halbjahr 2017 von 4,2 Prozent. In den Industriebetrieben waren etwa 147 000 Thüringer beschäftigt, davon allein 23 000 in der Metallindustrie.