Verband: Firmen sollen EU-Flaggen zeigen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Als Zeichen für Europa sollen die Firmen in Nordrhein-Westfalen Flagge zeigen. Unternehmer NRW, die Dachorganisation der Wirtschaft und Arbeitgeber im Land, appellierte an seine rund 80 000 Mitgliedsunternehmen im Land, spätestens vier Wochen vor der Europawahl Europafahnen zu hissen. Verbandschef Arndt Kirchhoff zeigte sich am Mittwoch in Düsseldorf besorgt, dass "Nationalisten und Extremisten" bei der Wahl gut abschneiden könnten. Dies wäre aus seiner Sicht auch ein Rückschlag für den Wirtschaftsstandort NRW. Die Europawahl ist in Deutschland am 26. Mai.

Zwei Drittel der NRW-Exporte gingen in die Europäische Union, sagte Kirchhoff. Kein anderes Bundesland sei so sehr auf eine starke EU mit einem reibungslosen Binnenmarkt angewiesen wie Nordrhein-Westfalen. Der Brexit zeige, dass antieuropäische Entwicklungen nur Verlierer hätten. "Wir merken, dass sich Nationalismus breit macht - das rüttelt an den Fundamenten unseres Kontinents." Es stehe viel auf dem Spiel, betonte der Wirtschaftsvertreter. Durch Exporte in die EU würden Hunderttausende Jobs in NRW gesichert.

Durch die landesweit gut sichtbaren Fahnen könnte Menschen das Thema Europa bewusster werden als bisher, so das Kalkül von Kirchhoff. Je höher die Wahlbeteiligung, desto demokratischer und besser wäre die Zusammensetzung des künftigen Europäischen Parlaments, sagt er.