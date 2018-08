Mehr Beschäftigte in der rheinland-pfälzischen Industrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Ems (dpa/lrs) - Die gute Konjunktur hat die Zahl der Beschäftigten in Rheinland-Pfalz im ersten Halbjahr 2018 deutlich steigen lassen. In den Industriebetrieben arbeiteten im Durchschnitt 258 700 Menschen, das war ein Plus von 2,1 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017, berichtete das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems. Allerdings lag Rheinland-Pfalz damit unter dem bundesweiten Beschäftigungsanstieg von 2,6 Prozent. Rückläufig war die Beschäftigung nur in der Pharma- und der Kfz-Industrie. Die Umsätze der Industrie kletterten kräftig: Die Erlöse stiegen um 7,4 Prozent auf 50,6 Milliarden Euro, das war ein deutlich größeres Plus als bundesweit mit 3,7 Prozent. Zugpferd war das Auslandsgeschäft.