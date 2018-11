Spülmaschine einmal im Monat heißer laufen lassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Normal verschmutztes Geschirr packt die Spülmaschine auch bei niedrigen Wassertemperaturen von 45 Grad und weniger. Aber das Gerät braucht selbst ab und an eine Wäsche, und das bei hohen Temperaturen.

Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) in Frankfurt rät, einmal pro Monat ein Programm mit einer Spültemperatur von 65 Grad oder höher anzustellen und dafür auch ein bleichmittelhaltiges Reinigungsmittel zu verwenden. So werden Fette, die sich in den Leitungen absetzen, abtransportiert und Keime im Innenraum des Gerätes reduziert.

Mindestens wöchentlich sollte man das Sieb im Maschinenboden, die Sprüharme und die Gummidichtung der Tür kontrollieren und reinigen.