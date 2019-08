Melonen im Garten anbauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Veitshöchheim (dpa/tmn) - Zuckermelonen sind bereit für die Ernte, wenn der Stielansatz einreißt. Die leicht braune Stelle verläuft ringsherum, wie die Bayerische Gartenakademie erläutert.

Zugleich weitet sich am anderen Ende der Frucht das frühere Ende der Blüte ringartig aus. Die zumeist angebaute Zuckermelonen-Variante Cantaloupe bekommt einen deutlichen Gelbton.

Wassermelonen sind reif, wenn das kleine ohrenförmige Blatt am Stielgrund sich von grün nach gelblich verfärbt. Der Fleck am Boden der Frucht sollte außerdem sattgelb sein, und das eigentlich hell- und dunkelgrüne Streifenmuster sich an dieser Stelle nicht mehr unterscheiden.

Die reifen Melonen werden mit einer Gartenschere von ihren Pflanzen getrennt, raten die Gartenexperten. Sie können nicht nachreifen.