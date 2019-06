Mietschulden häufiger in Ostdeutschland als im Westen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa) - Mietschulden sind in Ostdeutschland deutlich weiter verbreitet als im Westen. Wegen Rückständen für die Wohnung suchte 2018 fast jeder Dritte (31 Prozent) im Osten Hilfe bei einer Schuldnerberatung. In den alten Bundesländern kam nur knapp jede fünfte (18 Prozent) überschuldete Person wegen Mietschulden zu einer Beratungsstelle, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Die Bürger im Osten haben demnach auch höhere Mietschulden. Mit im Schnitt 1147 Euro waren die ausstehenden Zahlungen für die Wohnung dort höher als in Westdeutschland (786 Euro). Jedoch haben die Bürger in Ostdeutschland auch niedrigere Wohnkosten: Während diese dort im Schnitt 420 Euro im Monat betrugen, fielen im Westen 512 Euro an, so die Wiesbadener Statistiker.

Im deutschlandweiten Mittel waren die überschuldeten Bundesbürger 2018 mit knapp 1,8 Monatsmieten im Rückstand. Das waren 3 Prozent der Gesamtschulden von gut 29 000 Euro.