Baupreise für Wohnungen mit stärkstem Anstieg seit Langem

Wiesbaden (dpa/lhe) - Angesichts des Immobilienbooms verteuert sich Bauen in Hessen rasant. Im laufenden Jahr stiegen die Baupreise für neue Wohnungen im Schnitt um 3,3 Prozent gemessen am Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Dies sei der größte Zuwachs seit elf Jahren. Zuletzt kletterten die Baupreise 2007 stärker (plus 6,0 Prozent). Im vergangenen Jahr war der Neubau von Wohnungen noch um 2,9 Prozent teurer geworden.

Die größten Preistreiber auf Baustellen im Land waren laut der Behörde Erdarbeiten wie der Aushub von Gruben und der Abtransport von Grund, der sich um 7,2 Prozent verteuerte. Aber auch für Betonieren, Arbeiten an Mauern, Heizungsbauer- und Tischlerdienste mussten Bauherren tiefer in die Tasche greifen. Zusammen stehen sie für einen beträchtlichen Teil aller Bauleistungen für Wohnungen. Ebenso verteuerten sich Arbeiten an Kanälen sowie Dämm- und Brandschutz mit Aufschlägen um die 5 Prozent deutlich.

Die große Nachfrage nach Wohnungen gerade in Städten lässt die Baukosten seit geraumer Zeit klettern - was später auf die Mieten und Immobilienpreise durchschlägt. Bundesweit stiegen die Baukosten 2018 um 4,5 Prozent, wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) am Montag in Berlin erklärte. So sind Fachkräfte wie Handwerker knapp, Bauarbeiter bekommen nach jüngsten Tarifabschlüsse deutlich mehr Geld und die Preise für Baumaterialien steigen.

Aber nicht nur im Wohnungsbau in Hessen steigen die Preise. Auch der Bau von Brücken, Straßen, Firmengebäuden und Bürohäusern verteuerte sich kräftig, wie das Statistische Landesamt weiter mitteilte.