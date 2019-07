In Randlagen: Zu wenig Nachfrage für Wohnungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam/Köln (dpa/bb) - Während in deutschen Metropolen zu wenige Wohnungen gebaut werden, gibt es in einigen Brandenburger Landkreisen einer Studie zufolge einen Überhang. In Köln könne der Bedarf noch nicht einmal zur Hälfte gedeckt werden, heißt es in der Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Im Landkreis Elbe-Elster wurden jedoch gut doppelt so viele Wohnungen errichtet wie benötigt wurden. In der Landeshauptstadt Potsdam hielten sich die Zahl der Fertigstellungen von 1770 mit dem Bedarf etwa die Waage.

Die Autoren verglichen für die Untersuchung die Zahl der von 2016 bis 2018 fertiggestellten Wohnungen mit dem Bedarf, den sie anhand von Faktoren wie Bevölkerungsentwicklung und Wohlstand schätzten.