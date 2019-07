Zu viele Neubauwohnungen in vielen Regionen Sachsen-Anhalts

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Köln (dpa/sa) - In vielen Regionen Sachsen-Anhalts werden einer Studie zufolge zu viele neue Wohnungen gebaut. In acht Landkreisen und kreisfreien Städten übersteigt das Angebot an Neubauwohnungen den Bedarf teils deutlich, heißt es in der Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Besonders groß ist das Missverhältnis demnach im Jerichower Land, im Landkreis Stendal und im Landkreis Harz. Die Autoren verglichen hierbei die Zahl der von 2016 bis 2018 fertiggestellten Wohnungen mit dem Bedarf, den sie anhand von Faktoren wie Bevölkerungsentwicklung und Wohlstand schätzten.