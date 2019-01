Sanierung des CCH wird teurer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Sanierung des Congress Center Hamburg (CCH) wird wohl teurer als geplant. "Das Budget für die CCH-Erneuerung war bereits Ende 2018 ausgereizt, weshalb ich mit deutlichen Kostensteigerungen für das Projekt rechne", sagte FDP-Fraktionschef Michael Kruse am Donnerstag mit Blick auf eine Senatsantwort auf eine entsprechende Kleine Anfrage. Er gehe von einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag aus. Bisher sind 194 Millionen Euro für die umfangreiche Sanierung eingeplant. Eigentümerin des Kongresszentrums am Dammtorbahnhof ist die städtische CCH Immobilien GmbH & Co. KG. Zuvor hatten Hamburger Medien über die Kostensteigerungen berichtet.

In der Senatsantwort wird auf den Bau-Monitoring-Bericht 2018 verwiesen, laut dem zusätzliche Maßnahmen nötig seien, um Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des CCH-Betriebes zu gewährleisten. Eine Entscheidung, das Projekt in Umfang und Kosten zu erweitern, werde vorbereitet, heißt es darin. Auch ein verlässlicher Termin zur Fertigstellung wird nicht genannt. Zu Verzögerungen hätten unter anderem Asbestfunde im Altbeton und Probleme beim Abbruch geführt. Geplant ist die Übergabe an den Betreiber Hamburg Messe im dritten Quartal nächsten Jahres.

"Der rot-grüne Senat muss sich ehrlich machen und die Kostensteigerungen transparent gegenüber der Bürgerschaft kommunizieren", sagte Kruse. An einer Befassung des Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft gehe kein Weg vorbei. Für den Messestandort Hamburg sei es auch wichtig, dass es keine weiteren Verzögerungen gebe, "damit ab Mitte 2020 die gebuchten Veranstaltungen stattfinden können", sagte Kruse.