Jeder dritte Hamburger sorgt sich um zu teure Mieten

Hamburg (dpa/lno) - Steigende Mietpreise machen vielen Hamburgern große Sorgen. So befürchten laut einer Umfrage 36 Prozent der Befragten, dass ihre Wohnung in fünf Jahren zu teuer sein wird. Dabei blicken vor allem jüngere Menschen besorgt auf steigende Mieten, ergab eine Umfrage von Infratest dimap, die der Norddeutsche Rundfunk in Auftrag gegeben und am Montag veröffentlicht hat. 40 Prozent der unter 39-Jährigen fürchten zu stark steigende Wohnkosten. Bei den über 65-Jährigen dagegen sind mehr als zwei Drittel der Senioren entspannt. 69 Prozent machen sich der Umfrage zufolge zu dem Thema geringe oder gar keine Sorgen.

Dem Statistikamt Nord zufolge gibt es in Hamburg etwa 939 000 Wohnungen (Stand Ende 2016). Der Großteil davon sind Mietwohnungen.