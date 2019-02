CDU fordert von Rot-Grün Abkehr von Erbpacht-Plänen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach Kritik der privaten Wohnungsunternehmen fordert die CDU vom rot-grünen Hamburger Senat eine Abkehr von den Erbpacht-Plänen. "SPD und Grüne müssen dringend erkennen, dass ihr Erbpachtmodell ein Flop wird", sagte der Stadtentwicklungsexperte der Fraktion, Jörg Hamann, am Freitag. Tags zuvor hatte der Landesverband Nord des Bundesverbands freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen das rot-grüne Vorhaben kritisiert, stadteigene Grundstücke künftig vor allem im Erbbaurecht an Investoren zu vergeben. Dadurch würden Bauherren abgeschreckt, das Vertrauen in die Politik erschüttert und letztlich der Neubau gebremst, warnte der Verband.

"Warum sollte jemand sein hart verdientes Geld investieren, wenn ihm nach Ablauf der Erbpacht de facto eine Enteignung droht?", meinte Hamann. Rot-Grün riskiere eine Abwanderung der Investitionen. Um den Wohnungsbau zu fördern, müsse der Senat für bessere Rahmenbedingungen für Investoren sorgen - etwa durch vereinfachte Verfahren und möglichst niedrige Baukosten. "Sein Erbpachtmodell wird aber keinem Hamburger Mieter helfen."