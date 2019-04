Ausschreibungsfrist für Neubau im Paloma-Viertel verlängert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Entscheidung rund um den Bau eines neuen Gebäudekomplexes an der Hamburger Reeperbahn verzögert sich weiter. Die Ausschreibungsfrist für Baugemeinschaften ist ein drittes Mal verlängert worden, um die Realisierung des Projektes zu ermöglichen, wie ein Sprecher der Stadtentwicklungsbehörde am Freitag sagte. Damit haben Interessenten nun bis zum 6. Mai Zeit, ihren Hut doch noch in den Ring zu werfen. Bislang hatte es noch niemanden gegeben, der den Neubau des Gebäudekomplexes mitrealisieren will. "Es wurden bisher keine Bewerbungen abgegeben", so der Sprecher weiter. Der Agentur für Baugemeinschaften lägen allerdings Interessenbekundungen von drei Baugemeinschaften vor.

Der Neubau entsteht dort, wo einst die maroden Esso-Häuser standen. Eigentümerin des Grundstücks ist die Bayerische Hausbau. In langwierigen Verhandlungen haben die Stadt Hamburg, das Planungsbüro PlanBude und Bayerische Hausbau die Konditionen für den Neubau im neuen Paloma-Viertel festgelegt: Die Eigentümerin darf ein Hotel in dem Komplex bauen, dafür werden die Wünsche der Stadtteil-Vertreter umgesetzt.

So sollen etwa 60 Prozent der rund 200 entstehenden Wohnungen öffentlich geförderte sein. Außerdem soll es Dachlandschaften mit Kletterwand und Skate-Fläche geben und ein Nachbarschafts-Cluster mit sozialen Projekten.

Ein Hauptproblem seien die derzeit hohen Bau- und Grundstückskosten, erklärte PlanBude-Vertreterin Margit Czenki zuletzt. Laut Vertrag fällt der entsprechende Grundstücksteil nach Ablauf der Frist zurück an die Eigentümerin, wenn kein Investor gefunden wurde. Wenn alles nach Plan laufe und doch noch eine Baugemeinschaft gefunden wird, könnte der Komplex der Bayerischen Hausbau zufolge Ende 2022 stehen.