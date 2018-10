Neue Lösungen für leerstehende Gotteshäuser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Kulturzentrum oder Pension: In Thüringen sind in den vergangenen Jahren mehrere evangelische und katholische Kirchen in weltliche Gebäude umgewandelt worden. Allein beim Bistum Erfurt seien seit der Jahrtausendwende insgesamt 13 Kirchen und Kapellen umgewidmet worden, sagte Bistumssprecher Peter Weidemann der Deutschen Presse-Agentur. Die evangelische Kirche hat in den vergangenen 20 Jahren etwa fünf nicht mehr genutzte Gotteshäuser abgerissen oder verkauft.

Eine ungewöhnliche Verbindung zwischen Gotteshaus und Freizeiteinrichtung gibt es im südthüringischen Sülzfeld. Dort ist in einem Teil einer Kirche vor einigen Jahren eine Kletterwand eingebaut worden - auch wenn sie grundsätzlich weiter von den Gläubigen für Gottesdienste genutzt wird.