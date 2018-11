Immobilienverband: Preise auf Höchstwert angelangt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach den kräftigen Preissteigerungen der vergangenen Jahre beruhigt sich der Thüringer Immobilien- und Wohnungsmarkt nach Einschätzung des Immobilienverbandes Deutschland (IVD). Die Preise in den gefragten Städten und Wohnlagen seien am Höhepunkt angelangt, sagte Thüringens IVD-Landessprecher Jörg Wanke am Donnerstag am Rand eines Immobilientags in Erfurt. Das gelte für die Städte Erfurt, Jena und Weimar. Eisenach und Gera würden zwar bei den Preisen noch etwas nachziehen, insgesamt sei die Zeit der großen Preissteigerungen jedoch vorbei. Das gelte auch für die Mieten in sehr guten und gesuchten Wohnlagen. Der Verband legte einen neuen Preisspiegel vor, der ein Stadt-Land-Gefälle zeigt.