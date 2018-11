Immobilienverband legt Daten zur Preisentwicklung vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mieten, aber auch die Preise für Wohnimmobilien haben in den vergangenen Jahren in Thüringens größeren Städten kräftig angezogen. Ob sich dieser Trend fortsetzt, wird ein neuer Preisspiegel zeigen, den der Immobilienverband heute in Erfurt vorlegt. Als vergleichsweise teuer gelten bisher vor allem Jena, Erfurt und Weimar. Aber bereits im vergangenen Jahr hieß es auf dem Thüringer Immobilientag, dass die Mieten und Kaufpreise auch in mittelgroßen Städte steigen würden.

Als einen Grund nennen Makler, dass die Angebote in gefragten Städten und Wohnlagen knapp seien. Das gelte nicht mehr nur für die Städte Jena, Erfurt und Weimar, sondern auch für Dörfer oder Kleinstädte in deren Umland. Ein Gebiet etwa zehn bis zwölf Kilometer im Umkreis der Städte profitiere von dem wachsenden Bedarf.