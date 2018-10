Hohe Grundstückspreise beeinflussen Landesgesellschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die in vielen Region Thüringens gestiegenen Immobilienpreise haben Auswirkungen auf das Geschäft der staatlichen Landesentwicklungsgesellschaft (LEG). Besonders beim Kauf von Grundstücken für den Wohnungsbau müssten auch Firmen deutlich höhere Preise zahlen, sagte der Sprecher der LEG Thüringen, Holger Wiemers, auf Anfrage. Das gelte für alle Regionen des Landes. Beim Wohnbauland gebe es eher eine Trennlinie zwischen Stadt und Land. "In den Städten wird es aufgrund der gestiegenen Grundstückspreise schwieriger, angesichts des teuren Ankaufs wirtschaftlich darstellbare Projekte zu initiieren", sagte er.

Wohnbauland biete die LEG nach eigenen Angaben an mehr als 60 Standorten in Thüringen an. Diese Flächen mit einer Gesamtgröße von etwa 33 Hektar hätten Ende 2017 einen Buchwert von etwa 11,2 Millionen Euro gehabt.