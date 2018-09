Makler: Ladenmieten sinken in kleineren NRW-Städten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa/lnw) - Leerstehende Läden in Nordrhein-Westfalen lassen sich nach Beobachtung von Immobilienmaklern nur noch schwer vermieten. Bei den Ladenmieten seien vor allem in kleineren Kommunen teilweise deutliche Preisnachlässe zu beobachten, berichtet der Immobilienverband Deutschland.

Der Einzelhandel klagt schon seit längerem über zu hohe Mietbelastungen. "Die Erwartungen auf Eigentümerseite können zahlreiche Geschäfte nicht mehr erfüllen", sagt der Geschäftsführer des Handelsverbands NRW, Rainer Gallus. Notwendige Investitionen in den Online-Handel könnten die Geschäftsinhaber dann nicht noch zusätzlich stemmen.

Leerstehende Ladenlokale gehören in vielen NRW-Kommunen inzwischen zum Bild der Einkaufstraßen. Zahlen zu den Leerständen gibt es nicht, allerdings nimmt der Anteil der Fachhändler am gesamten Einzelhandelsumsatz seit Jahren ab. Entfielen im Jahr 2000 in ganz Deutschland noch fast 32 Prozent des Umsatzes auf Einzelhändler, die zu keiner Kette gehörten, waren es im vergangenen Jahr nur noch gut 17 Prozent.

Der Immobilienverband Deutschland will seine aktuelle Markterhebung für Gewerbeimmobilien am Mittwoch (11.00 Uhr) in Duisburg vorstellen. Den Angaben zufolge stiegen Büromieten in den meisten NRW-Städten und Gemeinden in diesem Jahr leicht.