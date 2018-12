Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/th) - Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) hat während ihren Winter-Auktionen in Berlin Thüringer Immobilien für fast 1,8 Millionen Euro versteigert. Mit etwa einer Million Euro sei das Einkaufszentrum "Barbarossa" in Bad Frankenhausen/Kyffhäuser die teuerste Immobilie gewesen, teilte die DGA am Mittwoch mit. Zudem wechselten Mehrfamilienhäuser in Gera und Gräfenthal (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) den Besitzer. Während dere Winter-Auktionen in Berlin wurden insgesamt rund 80 Immobilien verkauft. Der Gesamterlös der Auktionen lag bei 12,5 Millionen Euro.