Immobilienkonzern Vonovia erhöht erneut Jahresziel

Bochum (dpa) - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia hat nach der Übernahme des schwedischen Konkurrenten Victoria Park sein Jahresziel erneut nach oben geschraubt. Erwartet werde nun für 2018 ein operatives Ergebnis in Höhe von 1,05 bis 1,07 Milliarden Euro, teilte das Dax-Unternehmen am Freitag in Bochum mit. Das wären rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Bereits bei Vorlage der Zahlen für das erste Quartal hatte der Konkurrent von Deutscher Wohnen und LEG sein Ergebnisziel wegen des Zukaufs der Buwog in Österreich auf 1,03 bis 1,05 Milliarden Euro erhöht. Das operative Ergebnis legte im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um knapp zwölf Prozent auf 510,3 Millionen Euro zu. Die Mieteinnahmen stiegen leicht auf 838,8 Millionen Euro.

Im ersten Halbjahr lief es für Vonovia vor allem aufgrund der Wohnungsnot in den Metropolen gut. Die Mieten steigen dort seit Jahren, und ein Ende ist nicht in Sicht. Zudem profitiert das Unternehmen von Dienstleistungen rund um Gebäude und geringeren Finanzierungskosten.