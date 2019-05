Steuerschätzer korrigieren Prognose für Baden-Württemberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen der sich eintrübenden Konjunktur schwächen sich auch in Baden-Württemberg die Steuerzuwächse ab. Im Jahr 2020 kann das Land mit Steuereinnahmen von rund 30,83 Milliarden Euro netto rechnen. Das sind 603 Millionen Euro weniger als in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Das geht aus der Steuerschätzung für das Land hervor, die das Finanzministerium am Montag in Stuttgart veröffentlichte. 2021 sieht es ähnlich aus: Die Steuereinnahmen betragen dann voraussichtlich rund 31,74 Milliarden Euro - 606 Millionen Euro weniger als bislang angenommen.