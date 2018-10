Steuerzahlerbund kritisiert Haushaltsplan

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Steuerzahlerbund sieht durch den unverändert hohen Anstieg der Ausgaben um knapp vier Prozent "enorme Haushaltsrisiken" im Etatentwurf 2019 der Landesregierung. "Im Personalbereich ist der Zuwachs der Ausgaben um 5,5 Prozent auf nunmehr ein Volumen von 13,02 Milliarden Euro (ohne Landesbetriebe) abzulehnen", rügt der Verband am Donnerstag in einer Stellungnahme und mahnt eine Konsolidierung an. Zwar komme der Etat nun im dritten Haushaltsjahr ohne Neuschulden aus, doch sei das keine Folge einer Konsolidierung, sondern sprudelnder Einnahmen und Niedrigzinsen.

Das Ausgabenvolumen würde zu 87 Prozent durch Steuereinnahmen finanziert. 2019 will das Land mehr Geld ausgeben und Investitionen in frühkindliche Bildung und Landstraßen erhöhen. Mit dem von Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) vorgelegten Haushaltsplan will das Land 2019 mit 32,9 Milliarden Euro rund vier Prozent mehr ausgeben als im Vorjahr (31,7 Milliarden). Für die frühkindliche Bildung sind 2019 mit 1,2 Milliarden Euro rund 240 Millionen Euro mehr eingeplant als im Vorjahr. Die Investitionen in Landessstraßen sollen um 30 Millionen Euro auf 115 Millionen Euro erhöht werden.

Wie viel Geld im kommenden Jahr in den Schuldenabbau fließen wird, ist noch unklar. Niedersachsen ist 2018 erstmals seit gut 50 Jahren in die Schuldentilgung eingestiegen und hat mit dem Jahresabschluss für 2017 100 Millionen Euro abgetragen. Die Landesregierung plant, auch mit dem Jahresabschluss fürs laufende Jahr weitere 100 Millionen von den insgesamt 61,2 Milliarden Euro abzuzahlen.