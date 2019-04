Niedersachsens Mieterbund: Geldspritze ist erster Schritt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Wohnungswirtschaft begrüßt die am Vortag bekanntgegebene 400-Millionen-Euro-Anschubfinanzierung des Landes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus als ersten Schritt. "Es ist ein Startschuss für die erste Etappe in einem langen Streckenlauf", sagte am Montag der Direktor des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen (vdw), Heiner Pott. Das Land vollziehe damit eine Kehrtwende bei der Wohnungsbauförderung. Der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes Niedersachsen-Bremen, Randolph Fries, sprach von einem "großen und richtigen Schritt der Landesregierung".

Die überhitzte Lage auf dem Wohnungsmarkt mache dringend schnelles und entschlossenes Handeln erforderlich. Bis zum Jahr 2035 wird der Bedarf an Wohnungen in Niedersachsen auf 300 000 geschätzt. Der auch für den Bausektor zuständige Umweltminister Olaf Lies (SPD) mahnte, dass von den 74 887 Sozialwohnungen in Niedersachsen Ende 2018 viele demnächst aus der Mietbindung herausfielen. Von den vor 30 Jahren noch 120 000 Sozialwohnungen blieben dann bis zum Jahr 2022 nur noch rund 40 000 übrig. Die Landesregierung hatte am Vortag erklärt, aus dem Haushaltsüberschuss des Jahres 2018 rund 400 Millionen Euro in einem Förderfond für den sozialen Wohnungsbau bereitzustellen.