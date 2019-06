Gewerkschafter protestieren vor Haushaltsklausur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Mit einer Protestaktion der Gewerkschaften hat am Sonntag in Hannover die Klausurtagung der niedersächsischen Landesregierung zum Haushalt 2020 begonnen. Die Beschäftigten überreichten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ihre Forderungen - sie verlangen mehr Geld für Lehrer, Polizisten und andere Beamte. Der Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Mehrdad Payandeh, sagte: "Was die Besoldung angeht, trägt Niedersachsen seit Jahren die rote Laterne." Das Land müsse deutlich mehr bieten, wenn es als Arbeitgeber in der Konkurrenz um gute Fachkräfte bestehen wolle. Weil entgegnete: "Wir haben das Problem, aus einer Vielzahl berechtigter Forderungen einen finanzierbaren Mix zu machen."